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Остап Маркевич покинув Чорноморець через значні борги – проблеми одеситів можуть стати ще гіршими, – ТаТоТаке

29 квітня 15:47 706 Читать на русском
Остап Маркевич покинув Чорноморець через значні борги – проблеми одеситів можуть стати ще гіршими, – ТаТоТаке
Остап Маркевич / Сайт Чорноморця

Фінансові проблеми Чорноморця змусили головного тренера Остапа Маркевича відмовитися від продовження співпраці.

"Як ми і прогнозували, Остап Маркевич покинув Чорноморець. Накопали трішки деталей для вас. Рішення було прийняте після розмови тренера з гендиректором Анатолієм Місюрою. На якій зясувалося, що погасити борги (раніше було обіцяно, що зарплату за лютий команді заплатять принаймнi в квітні) найближчим часом не вийде. Стало очевидно, що виконувати серйозні завдання, заради яких Остап Маркевич і запрошувався в Чорноморець, неможливо – і сторони добровільно розірвали контракт. Новий головний тренер поки не призначений, але найбільш логічно виглядає кандидатура Андрія Ущаповського, нинішнього наставника Чорноморця-2.

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Відставка Маркевича – лише півбіди. В клубі серйозні фінансові проблеми. Вирішено суттєво зменшити зарплати футболістів під час карантину. Якщо раніше вони отримували в середньому 40 тис грн на місяць, то тепер – приблизно в чотири рази менше. Ми розповідали, що Чорноморець збирається розформувати другу команду – тепер це майже факт. Власні вихованці, радше за все, перейдуть в першу команду, а решті гравців можуть запропонувати покинути клуб.

Головна причина важкої ситуації в Чорноморці – фінансові проблеми його власника Леоніда Клімова. Клубу не належить практично жоден з об'єктів інфраструктури Чорноморця, а орендний бізнес Клімова у важкому нокауті під час карантину", – йдеться на офіційній сторінці ТаТоТаке у Facebook.

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Теги
Чорноморець Чорноморець Перша ліга Остап Маркевич Остап Маркевич
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