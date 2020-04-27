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Остап Маркевич покинув Чорноморець

27 квітня 18:40 1713 Читать на русском
Остап Маркевич покинув Чорноморець
Остап Маркевич / ФК Чорноморець

Клуб з Південної Пальміри найближчим часом залишиться без головного тренера.

Одеський Чорноморець має намір припинити співпрацю з головним тренером команди Остапом Маркевичем, повідомляє видання Tribuna.

Чорноморець має заборгованість із зарплати

Сторони планують розірвати контракт вже у найближчі дні. Сам наставник у коментарі виданню підтвердив цю інформацію.

Нагадаємо, Остап очолив команду з берегів Чорного моря у жовтні 2019 року, після того як покинув Агробізнес. Після 19-ти турів "моряки" посідають десяту сходинку, набравши 22 очки.

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Головне Чорноморець Чорноморець Перша ліга Остап Маркевич Остап Маркевич
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