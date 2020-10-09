Головний тренер азовців Остап Маркевич вірить в успіх своєї команди у поточному сезоні УПЛ.

"Ми працюємо і оцінювати мою роботу все ж таки доречніше буде журналістам, вболівальникам. Я можу дати лише попередню оцінку нашій команді.

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Наша молода команда нормально себе проявила на початку сезону. Але, звичайно, що це тільки початок і ми, напевне, вже будемо дивитися на результат крізь призму першого кола хоча б.

Завдання у нас озвучене – це вихід у єврокубки. Будемо намагатися це завдання виконувати", – цитує Остапа Маркевича Sport.ua.

Нагадаємо, Маркевич очолив Маріуполь у серпні 2020 року. Після п'яти турів його команда посідає у турнірній таблиці УПЛ сьому сходинку, маючи у своєму активі дві перемоги, нічию та дві поразки.

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