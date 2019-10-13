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Остап Маркевич очолить Чорноморець, – ЗМІ

21:16 699 Читать на русском
Остап Маркевич очолить Чорноморець, – ЗМІ
Остап Маркевич / Фото з відкритих джерел

Екс-наставник Агробізнеса вже найближчим часом може очолити відомий український клуб.

Остап Маркевич може стати новим головним тренером Чорноморця на початку наступного тижня. Як повідомляє журналіст В’ячеслав Кульчицький, у понеділок фахівець приїде в Одесу, після чого приступить до виконання своїх обов'язків у новому клубі.

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Нагадаємо, 41-річний фахівець 6 жовтня залишив Агробізнес, розірвавши контракт за обопільною згодою сторін. Цікаво, що свій перший поєдинок у якості керманича "моряків" Маркевич-молодший може провести проти колишньої команди. У суботу, 19 жовтня, Агробізнес прийматиме Чорноморець на своєму полі.

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Після 13-ти турів у Першій лізі Чорноморець йде на 10-му місці, маючи у своєму активі 15 очок. Агробізнес випереджає одеситів на 10 пунктів.

Зазначимо, 41-річний Остап Маркевич є старшим сином легендарного футбольного тренера та фахівця Мирона Маркевича. Остап близько трьох років працював тренером у академії іспанського Вільяреала, зокрема, тренував команду U-19.

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