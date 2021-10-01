"Нічого не відбувається в обороні... Одному 17 років, іншому 18. Що може трапитись? Діти. Це діти. Це навіть не молоді юнаки, це діти. От і все. На помилках вони і будуть вчитися. На жаль, ми зараз свідки цього. Мається на увазі і вболівальники, і тренерський штаб, але їх не можна за це звинувачувати. Вони – діти. У них немає досвіду. От і все.

Маріуполь – Рух – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Чому вдома погано граємо? Я не знаю, з чим це можна пов'язати. Важко сказати. Це молода команда, яка набирається досвіду. Я не думаю, що тут є якісь причини... Вдома чи на виїзді. Є така ситуація, будемо з неї виходити. Потрібно досягати максимуму в цьому році.

Без серйозного і значного підсилення складу ми і далі будемо бачити таку картину, як сьогодні. Про це я неодноразово попереджав. Будемо рухатися далі. Ніхто не буде зараз вмирати від ситуації, що склалася. Складно знайти слова, тому що я ніколи в такій ситуації не опинявся, як і мій тренерський штаб. І хлопці звикли перемагати. Нікому не хочеться існувати в таких умовах. Є причина і наслідок, які призвели до такої ситуації.

Фоли – це частина гра. Елемент оборонного футболу. Просто збіг. Що таке фол? Це якийсь мінус? Фоли – це футбол. У Світюхи травма, він пошкодив коліно. Ми були змушені його замінити. Чи допоможе міжнародна пауза? Ми будемо намагатися зробити все, щоб змінити ситуацію, хоча у нас 8 або 9 осіб їде грати за збірну. Сподіваюся, там вони наберуться позитивних емоцій", – сказав Маркевич в ефірі ТК Футбол.

Зауважимо, для Маріуполя ця поразка стала 8-ю в сезоні та третьою поспіль. Підопічні Остапа лише раз смакували перемогу – у матчі з Колосом (3:1).

Рух впевнено переміг Маріуполь, перервавши 3-матчеву безвиграшну серію