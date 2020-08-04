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Остап Маркевич анонсував перший трансфер в Маріуполі – різка зміна пріоритетів

15:26 - Читать на русском
Остап Маркевич анонсував перший трансфер в Маріуполі – різка зміна пріоритетів

Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич розповів про підсилення команди у трансферне вікно.

"Зараз ми спостерігаємо за декількома гравцями. Будемо запрошувати в наші ряди хороших футболістів, які будуть підходити під наш стиль і філософію гри.

Остап Маркевич офіційно очолив Маріуполь

Гравець з Африки на лаві для запасних? Так, можливо, він підсилить команду. Це гравець, який нам підходить за основними характеристиками. Ігровим і персональним. Зараз ми дивимося, як людина працює, наполегливо чи ні. Це важливий фактор у виборі футболістів", – поділився Маркевич в інтерв'ю офіційному сайту Маріуполя.

Нагадаємо, син Мирона Маркевича очолив азовський клуб вчора, 3 серпня. Останнім місцем роботи фахівця був Чорноморець, який він покинув кілька місяців тому. Також він має досвід роботи у Агробізнесі та молодіжці Вільяреала.

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Теги
Трансфери чемпіонату України Трансфери Маріуполь Маріуполь Остап Остап Маркевич
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