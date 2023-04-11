"Результат нас не влаштовує, але ми грали проти дуже серйозного суперника, який претендує на золоті нагороди. При цьому у нас були свої шанси, ми програли гру через власні помилки.

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У нас не було явної переваги, але ми намагалися грати у футбол. Десь вийшло, десь не вийшло. Повторюсь, що допустили дуже багато дитячих помилок.

Останнє місце? Так, на гравців це тисне, гнітить. Хлопці не можуть розкрити всі свої ігрові якості, проявити себе. Але ми намагаємося з цим боротися", – сказав Безсмертний у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, після 20-ти турів Львів у турнірній таблиці УПЛ йде останнім, набравши 13 очок.

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