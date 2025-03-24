Останній жереб для України у відеоогляді матчу Франція – Хорватія – 2:0 (5:4 в серії пенальті)
Збірна Франції домучила камбек проти Хорватії у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги націй. Дивіться відео голів, огляд гри та серії пенальті. на "Футбол 24".
Підопічні Дідьє Дешама змогли відіграти відставання у два голи в основний час, а під час серії пенальті виявилися влучнішими. Усман Дембеле продовжив свою неймовірну гольову серію у 2025 році й наблизився до "Золотого м'яча". А його партнер по ПСЖ Дезіре Дуе знову відзначився влучним одинадцятиметровим в післяматчевій серії, як вже було в грі з Ліверпулем в 1/8 ЛЧ.
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Завдяки цій перемозі "Ле бльо" не лише вийшли у півфінал Ліги націй, а й потрапити в групу D відбору на ЧС-2026. Там французи зустрінуться з Україною, Ісландією та Азербайджаном.
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