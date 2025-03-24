Підопічні Дідьє Дешама змогли відіграти відставання у два голи в основний час, а під час серії пенальті виявилися влучнішими. Усман Дембеле продовжив свою неймовірну гольову серію у 2025 році й наблизився до "Золотого м'яча". А його партнер по ПСЖ Дезіре Дуе знову відзначився влучним одинадцятиметровим в післяматчевій серії, як вже було в грі з Ліверпулем в 1/8 ЛЧ.

Україна дізналась останнього суперника у кваліфікації до ЧС-2026 – відомий календар матчів

Завдяки цій перемозі "Ле бльо" не лише вийшли у півфінал Ліги націй, а й потрапити в групу D відбору на ЧС-2026. Там французи зустрінуться з Україною, Ісландією та Азербайджаном.

Франція перемогла Хорватію та вийшла у півфінал Ліги націй – визначився останній суперник України у відборі до ЧС-2026