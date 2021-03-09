"Ми були ближчими до перемоги як в кубковому матчі, так і сьогодні. Мали достатньо моментів, щоб виграти. Вирівняли їхній інтенсивний футбол, вертикальні передачі і стандартні положення – їхню найкращу карту. І скористалися нашими картами у фазі атаки, нашим планом на гру.

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Але знову не вистачило реалізації. Як я пожартував – останній удар купується за євро. Недаремно ж Холанд чи інші футболісти вартують десятки мільйонів. У цьому полягає маленька різниця. Нам ще треба створити бомбардира.

Думаю, з часом будемо набиратися досвіду, щоб такі моменти вони спокійно реалізовували. Виграшна зустріч, в якій ми росли з кожною хвилиною, і в другому таймі повністю захопили територію. Не пам'ятаю жодного моменту, крім помилки наприкінці матчу, яку ми подарували. Уже втретє в цій частині сезону ми не пропустили. Ми дуже додали в командній грі в обороні, що радує мене як тренера: чітка дисципліна, бажання перемогти, виграти єдиноборства.

Що робити з реалізацією? Як кажуть всі тренери, треба працювати. Це єдиний вихід із ситуації, який дає впевненість. Треба багато тренуватися, повторювати, бити з точки в точку, як каже Леоненко. Ми працюємо над такими ситуаціями, але має пройти деякий час. Треба, щоб ці моменти вирішувалися на підсвідомості, щоб могли дотиснути суперника до кінця. Така ситуація була і в кубковому матчі, і проти Маріуполя. Це все були виграшні ігри, але нам не вистачає останнього удару", – цитує Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

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