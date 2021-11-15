Останній пас Маліновського – вогонь. Нарізка моментів, які Руслан створив партнерам
Руслан Маліновський відомий шикарними дальніми ударами, але ними креатив українця не обмежується. Він чудово асистує.
Останнім часом Маліновський не має стабільного місця в основі Аталанти, однак залишається одним з найкорисніших футболістів команди.
Руслан входить у топ-3 сезону Серії А за створеними явними гольовими моментами (6) після Барелли (9) та Дзаппакости (7). Українець настріляв у чемпіонаті 2,6 xA, віддаючи в середньому за гру дві передачі під удар.
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Головний адресат його пасів – Дуван Сапата. Маліновський чудово відчуває колумбійця та постійно постачає йому тонкі вертикальні передачі.
Нарізка ключових пасів Маліновського за Аталанту та збірну України:
Україна – Болгарія: 40 ударів, феноменальний футбол – дебютант і Маліновський вражають, подвиг сина на очах легенди