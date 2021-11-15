Руслан Маліновський відомий шикарними дальніми ударами, але ними креатив українця не обмежується. Він чудово асистує.

Останнім часом Маліновський не має стабільного місця в основі Аталанти, однак залишається одним з найкорисніших футболістів команди.

Руслан входить у топ-3 сезону Серії А за створеними явними гольовими моментами (6) після Барелли (9) та Дзаппакости (7). Українець настріляв у чемпіонаті 2,6 xA, віддаючи в середньому за гру дві передачі під удар.

Насолоджуйся грою за келихом преміальної Żubrówka Czarna. Дізнатись більше про Żubrówka Czarna та коктейлі тут.

Головний адресат його пасів – Дуван Сапата. Маліновський чудово відчуває колумбійця та постійно постачає йому тонкі вертикальні передачі.

Нарізка ключових пасів Маліновського за Аталанту та збірну України:

Ruslan Malinovskyi - The Final Passpic.twitter.com/m7CvP7gmVP — Hugo ✞ (@HugoFilmzi) November 9, 2021

Україна – Болгарія: 40 ударів, феноменальний футбол – дебютант і Маліновський вражають, подвиг сина на очах легенди