Донецький Шахтар зумів пробитися до основного раунду Ліги конференцій, здолавши за підсумком двох матчів швейцарський Серветт (2:1, 1:1).

Туран вразив своєю пристрастю під час вирішального матчу Шахтаря у Лізі конференцій – вогняне відео

Попри статус фаворита серед беттінгових компаній та аналітиків, "гірникам" у франкомовному кантоні було непросто. Реалізований пенальті від Кевіна дозволив перевести гру в екстратайми. Врятувала Шахтар від додаткового часу індивідуальна майстерність Кауана Еліаса. Після відбору Бондара і пасу від Педрінью бразилець опинився перед чотирма захисниками. Оборонці не зуміли завадити йому знайти шпарину, через яку Еліас відправив м’яч у ближній кут Маля. 2:1 – "гірники" зіграють в основному раунді ЛК. Перші матчі турніру відбудуться в жовтні. Про все це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

