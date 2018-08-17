Останній матч кваліфікації ЧС-2019 жіноча збірна України проведе в Тернополі

30 серпня та 4 вересня 2018 року жіноча збірна України зіграє заключні матчі відбору чемпіонату світу-2019 проти Швеції та Угорщини відповідно.

І якщо поєдинок проти шведок наші футболістки проведуть на виїзді, то із сусідами українки, як стало відомо, зустрінуться в Тернополі, на міському стадіоні (початок матчу — о 18.00).

Цікавий факт: у попередніх зустрічах із цими суперниками були зафіксовані мінімальні перемоги України. 24 листопада 2017 року жіноча збірна України провела важкий поєдинок в Угорщині, який завершився перемогою синьо-жовтих — 1:0. Єдиний м’яч забила Дар'я Апанащенко в компенсований арбітром час. А вже 12 червня 2018 року українки створили справжню сенсацію. У гості до Львова завітав лідер групи — збірна Швеції. Долю матчу вирішив гол, який забила знов-таки капітан нашої команди Дар'я Апанащенко.

Нагадаємо, що згідно з регламентом турніру до фінальної частини напряму вийдуть переможці семи відбірних груп європейської кваліфікації. Чотири кращі володарі других місць за результатами матчів із першою, третьою та четвертою командами груп зіграють у плей-офф. Ця стадія складатиметься з двох раундів по два поєдинки й визначить ще одного учасника ЧС-2019 від зони УЄФА.

ЧС-2019 серед жіночих команд. Європейська кваліфікація. Група 4

Турнірна таблиця

І В Н П М О 1. Швеція 6 5 0 1 18—2 15 2. Данія 6 5 0 1 21—6 15 3. Україна 6 3 1 2 7—7 10 4. Угорщина 7 1 1 5 8—24 4 5. Хорватія 7 0 2 5 4—19 2

Матчі збірної України, що залишилися:

30 серпня

Швеція — Україна (19.45)

4 вересня

Україна — Угорщина (18.00)