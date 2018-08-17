Останній матч кваліфікації ЧС-2019 жіноча збірна України проведе в Тернополі

30 серпня та 4 вересня 2018 року жіноча збірна України зіграє заключні матчі відбору чемпіонату світу-2019 проти Швеції та Угорщини відповідно.
І якщо поєдинок проти шведок наші футболістки проведуть на виїзді, то із сусідами українки, як стало відомо, зустрінуться в Тернополі, на міському стадіоні (початок матчу — о 18.00).
Цікавий факт: у попередніх зустрічах із цими суперниками були зафіксовані мінімальні перемоги України. 24 листопада 2017 року жіноча збірна України провела важкий поєдинок в Угорщині, який завершився перемогою синьо-жовтих — 1:0. Єдиний м’яч забила Дар'я Апанащенко в компенсований арбітром час. А вже 12 червня 2018 року українки створили справжню сенсацію. У гості до Львова завітав лідер групи — збірна Швеції. Долю матчу вирішив гол, який забила знов-таки капітан нашої команди Дар'я Апанащенко.
Нагадаємо, що згідно з регламентом турніру до фінальної частини напряму вийдуть переможці семи відбірних груп європейської кваліфікації. Чотири кращі володарі других місць за результатами матчів із першою, третьою та четвертою командами груп зіграють у плей-офф. Ця стадія складатиметься з двох раундів по два поєдинки й визначить ще одного учасника ЧС-2019 від зони УЄФА.
ЧС-2019 серед жіночих команд. Європейська кваліфікація. Група 4
Турнірна таблиця
|
|
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Швеція
|
6
|
5
|
0
|
1
|
18—2
|
15
|
2.
|
Данія
|
6
|
5
|
0
|
1
|
21—6
|
15
|
3.
|
Україна
|
6
|
3
|
1
|
2
|
7—7
|
10
|
4.
|
Угорщина
|
7
|
1
|
1
|
5
|
8—24
|
4
|
5.
|
Хорватія
|
7
|
0
|
2
|
5
|
4—19
|
2
Матчі збірної України, що залишилися:
30 серпня
Швеція — Україна (19.45)
4 вересня
Україна — Угорщина (18.00)