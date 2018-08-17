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Останній матч кваліфікації ЧС-2019 жіноча збірна України проведе в Тернополі

18:22 76
Останній матч кваліфікації ЧС-2019 жіноча збірна України проведе в Тернополі

30 серпня та 4 вересня 2018 року жіноча збірна України зіграє заключні матчі відбору чемпіонату світу-2019 проти Швеції та Угорщини відповідно.

І якщо поєдинок проти шведок наші футболістки проведуть на виїзді, то із сусідами українки, як стало відомо, зустрінуться в Тернополі, на міському стадіоні (початок матчу — о 18.00).

Цікавий факт: у попередніх зустрічах із цими суперниками були зафіксовані мінімальні перемоги України. 24 листопада 2017 року жіноча збірна України провела важкий поєдинок в Угорщині, який завершився перемогою синьо-жовтих — 1:0. Єдиний м’яч забила Дар'я Апанащенко в компенсований арбітром час. А вже 12 червня 2018 року українки створили справжню сенсацію. У гості до Львова завітав лідер групи — збірна Швеції. Долю матчу вирішив гол, який забила знов-таки капітан нашої команди Дар'я Апанащенко.

Нагадаємо, що згідно з регламентом турніру до фінальної частини напряму вийдуть переможці семи відбірних груп європейської кваліфікації. Чотири кращі володарі других місць за результатами матчів із першою, третьою та четвертою командами груп зіграють у плей-офф. Ця стадія складатиметься з двох раундів по два поєдинки й визначить ще одного учасника ЧС-2019 від зони УЄФА.

ЧС-2019 серед жіночих команд. Європейська кваліфікація. Група 4

Турнірна таблиця

І

В

Н

П

М

О

1.

Швеція

6

5

0

1

18—2

15

2.

Данія

6

5

0

1

21—6

15

3.

Україна

6

3

1

2

7—7

10

4.

Угорщина

7

1

1

5

8—24

4

5.

Хорватія

7

0

2

5

4—19

2

Матчі збірної України, що залишилися:

30 серпня

Швеція — Україна (19.45)

4 вересня

Україна — Угорщина (18.00)

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Збірна України Жіноча збірна України
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