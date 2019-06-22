toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ ДАРІО СРНА НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Останній гол Рібері за Баварію визнаний найкращим у сезоні Бундесліги

14:33 171 Читать на русском
Останній гол Рібері за Баварію визнаний найкращим у сезоні Бундесліги
Франк Рібері / dpa

Півзахисник Франк Рібері, який вже попрощався із мюнхенською Баварією, став автором найкращого м'яча в сезоні 2018/19 німецької Бундесліги.

4’ Кінгслі Коман
53’ Давід Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рібері
78’ Ар'єн Роббен
 
Себастьян Аллє 50’
4’ Кінгслі Коман
50’ Себастьян Аллє
53’ Давід Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рібері
78’ Ар'єн Роббен

Найкрасивішим голом став м'яч, який досвідчений француз забив франкфуртському Айнтрахту в 34-му турі першості, повідомляє офіційний твіттер Бундесліги.

Чемпіон світу, тріумфатор Ліги чемпіонів, паризький скандаліст і геній без "Золотого м'яча": топ-10 вільних агентів літа

У цьому матчі Рібері з'явився на заміну в другому таймі, а забитим м'ячем відзначився на 72-й хвилині, коли слаломно пройшов оборонців і прокинув м'яч над воротарем "орлів" Траппом.

До слова, Франк Рібері виступав за Баварію із 2007 року та завоював із мюнхенцями 22 трофеї, серед яких і кубок Ліги чемпіонів.

Відео гола Рібері доступне з 01:24:

blog_ava
Ювентус підготував 70 млн євро на Де Лігта – трансферна ціль Барселони отримає шалену зарплату
09:55
1569
Теги
Відеоновини Найкращі голи Баварія - Айнтрахт Франкфурт Франк Рібері Франк Рібері Баварія Баварія Німеччина Красиві голи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
43
хв
Перу
22:00
Бразилія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук