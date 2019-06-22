Останній гол Рібері за Баварію визнаний найкращим у сезоні Бундесліги

Півзахисник Франк Рібері, який вже попрощався із мюнхенською Баварією, став автором найкращого м'яча в сезоні 2018/19 німецької Бундесліги.

Найкрасивішим голом став м'яч, який досвідчений француз забив франкфуртському Айнтрахту в 34-му турі першості, повідомляє офіційний твіттер Бундесліги.

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У цьому матчі Рібері з'явився на заміну в другому таймі, а забитим м'ячем відзначився на 72-й хвилині, коли слаломно пройшов оборонців і прокинув м'яч над воротарем "орлів" Траппом.

До слова, Франк Рібері виступав за Баварію із 2007 року та завоював із мюнхенцями 22 трофеї, серед яких і кубок Ліги чемпіонів.

Відео гола Рібері доступне з 01:24: