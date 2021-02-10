"Не знаю, хто ухвалював це рішення, але при всій повазі до Рябоконя і Скрипника, містер Каштру з результатами минулого року мав бути щонайменше номінований на звання найкращого. Шахтар під керівництвом Каштру в 2020 році став чемпіоном, вийшов у півфінал Ліги Європи, не кажучи вже про дві історичні перемоги над Реалом в Лізі чемпіонів.

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Останнім тренером, хто з українським клубом перемагав Реал, був великий тренер в історії України – Валерій Лобановський. Тому я не розумію, як можна було не включити Каштру в список найкращих тренерів. Це просто неповага до Шахтаря, до спортивних принципів. Який взагалі футбол торік дивилися організатори з УАФ?" – сказав Срна у коментарі Terrikon.com.

Додамо, що вже 15 лютого стануть відомі переможці номінації "Футбольні зірки України-2020". Серед головних тренерів чоловічих клубних команд за приз борються Мірча Луческу (Динамо), Віктор Скрипник (Зоря) та Олександр Рябоконь (Десна).

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