Гравець Шахтаря Кевін поділився своїм ставленням до Динамо та розповів, що для нього означає це протистояння.

"Динамо – кваліфікований суперник. Але ми також команда високої якості. Мені здається, останнім часом вони точать на нас зуб з їхнім ставленням до нас. Але мене у першу чергу цікавить Шахтар.

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І також цікавий факт – з моменту, коли я прибув сюди, я ще не програвав Динамо. Сподіваюсь, цього ніколи не трапиться, – сказав Кевін у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, що 22-річний бразилець приєднався до "гірників" у січні 2024 року. Загалом Кевін відіграв за Шахтар у 53 матчах, в яких забив 13 голів та віддав 10 асистів. Контракт вінгера з клубом діє до 31 грудня 2028 року.

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