"Останнім часом Динамо точить на нас зуб": Кевін незадоволений ставленням головних суперників до Шахтаря
18:06 - Читати іншою мовою
Гравець Шахтаря Кевін поділився своїм ставленням до Динамо та розповів, що для нього означає це протистояння.
"Динамо – кваліфікований суперник. Але ми також команда високої якості. Мені здається, останнім часом вони точать на нас зуб з їхнім ставленням до нас. Але мене у першу чергу цікавить Шахтар.
Бешикташ – Шахтар: де дивитись матч кваліфікації Ліги Європи
І також цікавий факт – з моменту, коли я прибув сюди, я ще не програвав Динамо. Сподіваюсь, цього ніколи не трапиться, – сказав Кевін у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, що 22-річний бразилець приєднався до "гірників" у січні 2024 року. Загалом Кевін відіграв за Шахтар у 53 матчах, в яких забив 13 голів та віддав 10 асистів. Контракт вінгера з клубом діє до 31 грудня 2028 року.
Найкращі казино
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
Бонус не є безоплатним та передбачає внесення ставки
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter