"Дуже складно грати під час тривоги. Всі думки про родину. І, напевно, найбільша мотивація якраз твоя країна, твоя сім'я.

Тренер Шахтаря назвав найнебажанішого суперника у Лізі Європи

Я хочу прогресувати, щоб вийти на новий рівень в плані гри в нових чемпіонатах, перейти на вищий щабель, але якщо ми кажемо саме про мотивацію зараз, то це, напевно, сім'я, країна, наша команда Шахтар.

Ми дуже часто говоримо про "шахтарський" дух, і всі хлопці, які зараз в команді, розуміють, про що йде мова. Останні півтора року, які ми граємо в чемпіонаті – найскладніші півтора року в нашій кар'єрі. І так само надзвичайно важливі.

Ми досягли успіху, виграли чемпіонат, два рази поспіль вийшли у плей-офф Ліги Європи, тому зараз дуже важливий етап в нашій кар'єрі", – сказав Судаков у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, у поточному сезоні Георгій провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?