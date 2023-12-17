"Останні півтора року – найскладніші в кар'єрі": коштовна зірка Шахтаря зізнався, що мотивує його продовжувати виступи
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков розповів про свої футбольні плани.
"Дуже складно грати під час тривоги. Всі думки про родину. І, напевно, найбільша мотивація якраз твоя країна, твоя сім'я.
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Я хочу прогресувати, щоб вийти на новий рівень в плані гри в нових чемпіонатах, перейти на вищий щабель, але якщо ми кажемо саме про мотивацію зараз, то це, напевно, сім'я, країна, наша команда Шахтар.
Ми дуже часто говоримо про "шахтарський" дух, і всі хлопці, які зараз в команді, розуміють, про що йде мова. Останні півтора року, які ми граємо в чемпіонаті – найскладніші півтора року в нашій кар'єрі. І так само надзвичайно важливі.
Ми досягли успіху, виграли чемпіонат, два рази поспіль вийшли у плей-офф Ліги Європи, тому зараз дуже важливий етап в нашій кар'єрі", – сказав Судаков у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, у поточному сезоні Георгій провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.
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