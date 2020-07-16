toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ПЕРША ЛІГА ДЕСНА - ОЛЕКСАНДРІЯ

"Останні кілька матчів провів на уколах": Вербіча не здивувала травма, через яку він зіграв проти Зорі лише 10 хвилин

23:07 - Читать на русском
"Останні кілька матчів провів на уколах": Вербіча не здивувала травма, через яку він зіграв проти Зорі лише 10 хвилин
Беньямін Вербіч / Фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч прокоментував свою травму, через яку він покинув поле у матчі проти Зорі вже на 10-й хвилині.

13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков
 
Артем Громов 3’
3’ Артем Громов
13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков

"Я вже відчував біль у паху. Останні кілька матчів зіграв на уколах і намагався допомогти команді, але сьогодні вже боліло дуже сильно. Не зміг. Щодо важкості травми нічого невідомо, потрібно зробити МРТ та порадитися з лікарями.

Динамо – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Останні кілька днів взагалі не тренувався, намагався відновитися, але це так швидко не минає. Я дуже радий, що ми сьогодні перемогли, добре зіграли. Залишилася одна гра, яку теж потрібно виграти.

Циганков – дуже хороший гравець. Забиває чи ні, але допомагає команді. Сьогодні він довів, що теж вміє забивати голи", – сказав Вербіч в ефірі FootballHub.

Динамо впевнено перемогло Зорю за тайм – кияни піднялися на другу позицію в УПЛ

blog_ava
Тренер Прикарпаття підслухав скандальну розмову суддів у перерві матчу з Інгульцем
08:24
9616
Теги
Динамо Динамо Беньямін Беньямін Вербіч Динамо - Зоря
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
47
хв
Вест Хем
22:00
Уотфорд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук