"Останні кілька матчів провів на уколах": Вербіча не здивувала травма, через яку він зіграв проти Зорі лише 10 хвилин

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч прокоментував свою травму, через яку він покинув поле у матчі проти Зорі вже на 10-й хвилині.

"Я вже відчував біль у паху. Останні кілька матчів зіграв на уколах і намагався допомогти команді, але сьогодні вже боліло дуже сильно. Не зміг. Щодо важкості травми нічого невідомо, потрібно зробити МРТ та порадитися з лікарями.

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Останні кілька днів взагалі не тренувався, намагався відновитися, але це так швидко не минає. Я дуже радий, що ми сьогодні перемогли, добре зіграли. Залишилася одна гра, яку теж потрібно виграти.

Циганков – дуже хороший гравець. Забиває чи ні, але допомагає команді. Сьогодні він довів, що теж вміє забивати голи", – сказав Вербіч в ефірі FootballHub.

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