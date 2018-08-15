Наполі домовився з Арсеналом про річну оренду Давіда Оспіни, у договорі пропишуть суму викупу.

29-річний голкіпер Арсенала Давід Оспіна продовжить кар'єру в Наполі, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Клуби домовились про річну оренду колумбійця з правом викупу.

Вже сьогодні ввечері голкіпер прибуде в Неаполь та пройде медогляд.

У минулому сезоні Оспіна зіграв 21 матч. Після пиходу Бернда Лєно він став 3-м голкіпером, що змусило його шукати нову команду для отримання ігрової практики.