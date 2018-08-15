Оспіна продовжить кар'єру в Наполі

Англія — 18:42 980
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Ярмоленко отримає місце в старті Вест Хема на матч з Борнмутом – прогноз англійських ЗМІ
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"На ти з Гвардіолою і Барсою": Аякс – найпотужніший суперник Динамо на шляху до Ліги чемпіонів і десятків мільйонів євроЛіга чемпіонів — 16:20 5890
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"Судді грали за Динамо". Легендарний захисник киян має претензії до гри команди Хацкевича проти СлавіїЛіга чемпіонів — 15:00 4991
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Жилмар продовжить тренувати Львів, незважаючи на призначення МазяраУкраїна — 14:53 1754
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Динамо – Славія: чи справедливо арбітр прийняв на користь киян два спірні рішення?Ліга чемпіонів — 13:40 3359
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