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Оспіна був виписаний з лікарні – голкіпер Наполі втратив свідомість під час матчу проти Удінезе

20:27 340 Читать на русском
Оспіна був виписаний з лікарні – голкіпер Наполі втратив свідомість під час матчу проти Удінезе
У такий спосіб Оспіна покидав поле 28-го туру Серії А / Фото Reuters

Надійшли останні новини про стан здоров'я воротаря Наполі Давіда Оспіни.

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26’ Хосе Марія Кальєхон
57’ Аркадіуш Мілік
70’ Дріс Мертенс
 
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Секо Фофана 36’

Давіда Оспіну доставили у лікарню відразу з матчу 28-го туру Серії А. Медики провели повне обстеження воротаря, і, на щастя, не виявили у нього ніяких серйозних пошкоджень, повідомляє офіційний сайт Наполі.

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Лікарі порадили Давіду взяти кілька днів відпочинку та виписали гравця з лікарні.

Нагадаємо, під час матчу Наполі – Удінезе (4:2) на 44-й хвилині голкіпер господарів рухнув на газон, втративши свідомість. Його одразу госпіталізували.

В поточному сезоні Серії А Оспіна провів 14 матчів, 4 з них були сухими.

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Теги
Наполі Наполі Італія Наполі - Удінезе Давід Оспіна Давід Оспіна
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