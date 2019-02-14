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Осоріо покинув збірну Парагваю через півроку після підписання контракту – за цей час команда зіграла лише 1 матч

13:25 86 Читать на русском
Осоріо покинув збірну Парагваю через півроку після підписання контракту – за цей час команда зіграла лише 1 матч
Хуан Карлос Осоріо / Sopitas.com

Хуан Карлос Осоріо більше не є головним тренером збірної Парагваю.

Колумбійський наставник покинув збірну за власним бажанням, пояснюючи рішення сімейними обставинами, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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Нагадаємо, Осоріо очолив Парагвай у вересні минулого року, за 5 місяців, поки колумбієць був на чолі збірної, команда провела лише 1 товариський матч, з ПАР (1:1).

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Зауважимо, що до цього Осоріо очолював національну команду Мексики, яку зміг вивести не чемпіонат світу-2018.

Теги
Хуан Карлос Осоріо Хуан Карлос Осоріо Світ Парагвай Парагвай
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