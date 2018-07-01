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Осоріо: Бразилія – найсильніша збірна світу

22:26 53 Читать на русском
Осоріо: Бразилія – найсильніша збірна світу
Хуан Карлос Осоріо / Фото: ФІФА

Наставник збірної Мексики Хуан Карлос Осоріо поділився очікуваннями на матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Бразилії.

"Сподіваюся, що ми зможемо протистояти Бразилії – одній з найкращих, я б навіть сказав, найсильнішій на нинішній момент збірної в світі.

Бразилія – Мексика: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Ми повинні завдати проблем їхній обороні, і у нас є для цього достатньо навичок і хороших гравців. Сподіваюся, хлопці впораються з тиском. Я не думаю, що бразильці будуть стурбовані тим, що багато фаворитів вже вилетіли на цьому чемпіонаті світу. У них достатньо досвіду протистояння на найвищому рівні", – цитує Осоріо Р-Спорт.

Матч 1/ фіналу чемпіонату світу Бразилія – Мексика відбудеться завтра, 2 липня. Початок поєдинку – о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія
до матчу
18
год
:
21
хв
Мексика
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Хуан Карлос Осоріо Хуан Карлос Осоріо Бразилія - Мексика Мексика Мексика
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