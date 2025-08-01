– Іване, ви провели повноцінні збори з новим тренерським штабом. Наскільки вдалося команді адаптуватися і що залишилось у враженнях від цього етапу?

– У нас дуже багато нових гравців і новий тренерський штаб. Ми намагалися зробити все, що від нас залежить. Гадаю, більшу частину точно виконали. Більш-менш розуміємо, що робити на полі. Наскільки ми впоралися на зборах – це більше до тренерського штабу, але, на мою думку, все було добре.

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– Як команда сприйняла стиль нового тренерського штабу? Чи було щось, що здивувало або вимагало адаптації?

– Я перейшов з Олександрії, і стиль тут плюс-мінус такий самий. Тому проблем із розумінням немає. Можливо, для когось із решти гравців є щось нове, але загалом усі розуміють, що треба робити на полі.

– Який із товариських матчів на зборах став для вас найбільш показовим і чому?

– Гра проти Борусії М. Вона була дійсно хорошою і з нашого боку, і з боку суперника. Вона показала, що ми можемо грати проти таких команд. І, водночас, над чим ще треба працювати. Хочеться бути більш-менш схожими на такі колективи.

– Чи обговорювали в роздягальні після тієї гри, як закріпити цей рівень у матчах чемпіонату?

– Якщо ми виходитимемо на кожну гру з таким же зарядом, як тоді, то в нас усе буде добре.

– Які ваші особисті та командні цілі на сезон?

– Особистих цілей у мене немає, можна сказати. Ніколи їх не будую. Лише командні – вони на першому місці. Просто перемагати в кожній грі. Ми маємо це робити.

– Ви вже відчуваєте себе повноцінно вписаним у стартовий склад, чи боротьба ще триває?

– Жоден футболіст не може сказати, що він на сто відсотків у старті. Щодня – новий вибір. Хто на тренуваннях сильніший – той і гратиме.

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