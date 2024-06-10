У листопаді 2023 року Кастелс заявив, що хотів би покинути Вольфсбург і Бундеслігу. Тепер його ситуація прояснилася: бельгійський воротар прийняв пропозицію новачка елітного дивізіону Саудівської Аравії – Аль-Кадсії. Про це інформує Kicker.

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Кастелс перейде в Аль-Кадсію на правах вільного агента – його контракт із Вольфсбургом завершиться наприкінці червня. Повідомляється, що з новим клубом Кун підпише контракт до 2027 року.

Раніше головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско підтвердив, що саме 31-річний голкіпер буде першим номером "червоних дияволів" на майбутньому Євро.

Кастелс захищав кольори Вольфсбурга цілих 10 років і провів за команду 275 матчів. Очікується, що його наступником стане воротар Копенгагена Каміл Грабара.

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