Кастелс офіційно підписав контракт із саудівською Аль-Кадісією. Як інформує прес-служба клубу, бельгійський воротар поставив підпис під угодою до літа 2027 року. Кун перейшов в Аль-Кадісію на правах вільного агента – його контракт із Вольфсбургом завершиться наприкінці червня.

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Раніше головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско підтвердив, що саме 31-річний голкіпер буде першим номером "червоних дияволів" на прийдешньому Євро.

Кастелс захищав кольори Вольфсбурга цілих 10 років і провів за команду 275 матчів. Очікується, що його наступником стане воротар Копенгагена Каміл Грабара.

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