"Я розумію, що в Олександра Васильовича Петракова є план, і якщо він вирішив зібратися за місяць до першої гри, то має план підготовки. Через те, що немає матчів чемпіонату, він хоче, щоб збірники були всі в одному місці, тренувалися та працювали, адже так буде найлегше всіх підвести під один рівень.

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Наскільки це рішення було правильним, покаже результат, тому що завжди результат є головною оцінкою, тим більше, в найважливіших матчах національної збірної. Робитимемо все можливе, щоб підготуватися. Зараз ми приїдемо до збірної, трохи пізніше будуть хлопці з Динамо, і вже 5–6 числа більшість команди збереться. Потім ми очікуємо на наших гравців з європейських чемпіонатів, поступово набиратемемо форму через товариські матчі, сподіваємося, вдасться добре підготуватися до Шотландії.

Ми чудово розуміємо, наскільки наразі важка ситуація в нашій країні. Наші воїни захищають країну від російського агресора, і вони б’ються до кінця, до останньої краплі крові. Зрозуміло, що ми, виходячи на поле, маємо також боротися до останньої краплі крові, щоб здобути перемогу та вийти на чемпіонат світу. Наше основне завдання – підняти людям настрій і показати, наскільки сильною є наша Україна", – цитує Степаненко офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, збірна України запланувала спаринг з Борусією М 11 травня, а 1 червня має зустрітись зі збірною Шотландією у півфіналі плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

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