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Осієк встановив ціну на форварда, яким цікавиться Динамо

09:19 1177 Читать на русском
Осієк встановив ціну на форварда, яким цікавиться Динамо
Мірко Маріч / Index Sport

Хорватський Осієк визначився із сумою, за яку готовий продати свого найкращого бомбардира Мірко Маріча.

За 24-річного футболіста хорватський клуб планує отримати 4 млн євро, інформує sportsport.ba. Нещодавно з'явилася інформація, що на гравця претендує київське Динамо.

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Відзначимо, що Маріч наразі лідирує у бомбардирських перегонах чемпіонату Хорватії – в його активі 14 голів у 19 матчах. У минулому сезоні він забив 18 голів у 36 матчах.

До слова, у 2017-му Маріч зіграв 2 матчі за національну збірну Хорватії – проти Китаю та Чилі.

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Динамо Динамо Осієк Осієк Трансфери Мірко Маріч Мірко Маріч Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України
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