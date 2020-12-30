Осієк встановив ціну на форварда, яким цікавиться Динамо

Хорватський Осієк визначився із сумою, за яку готовий продати свого найкращого бомбардира Мірко Маріча.

За 24-річного футболіста хорватський клуб планує отримати 4 млн євро, інформує sportsport.ba. Нещодавно з'явилася інформація, що на гравця претендує київське Динамо.

Динамо готове заплатити чималу суму за нападника збірної Словенії

Відзначимо, що Маріч наразі лідирує у бомбардирських перегонах чемпіонату Хорватії – в його активі 14 голів у 19 матчах. У минулому сезоні він забив 18 голів у 36 матчах.

До слова, у 2017-му Маріч зіграв 2 матчі за національну збірну Хорватії – проти Китаю та Чилі.

Русин у Динамо: козирі, конкуренти, перспективи