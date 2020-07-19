Осімхен пройшов медогляд у Наполі – трансфер кривдника збірної України оцінюють у рекордні 80 млн

Нападник Лілля Віктор Осімхен впритул наблизився до підписання контракту з Наполі.

Партенопейці близькі до трансферу 21-річного форварда Лілля та збірної Нігерії. Нападник, який у сезоні 2019/20 забив 18 голів та віддав 6 асистів, вже пройшов медобстеження в Італії. Сторонам залишилося дійти згоди лише щодо іміджевих прав. Про трансфер може бути оголошено на початку наступного тижня, зазначає Football Italia з посиланням на Omasports.

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Контракт форварда "догів" з французьким клубом розрахований до літа 2024 року. Трансфер оцінюється у 80 млн євро – Осімхен може повторити рекорд Лілля, який минулого року продав Ніколя Пепе в Арсенал за таку ж суму. Цікаво, що Transfermarkt оцінює нігерійця лише в 27 млн.

Віктор приєднався до Лілля минулого року з Шарлеруа за 14 млн євро. Перед тим пограв у Вольфсбурзі, але не зумів закріпитися в Бундеслізі. Цікаво, що інтерес до форварда приписували Манчестер Сіті та Ліверпулю. Нігерієць виступає на позиції центрфорварда, але може зіграти і на флангах атаки.

Зауважимо, що Осімхен грав проти збірної України – у вересні 2019 року він забивав команді Шевченка на Дніпро-Арені, а матч завершився з рахунком 2:2.

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