Галатасарай продовжує працювати над трансфером нападника Наполі Віктора Осімхена, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Повідомляється, що турецький клуб вже домовився з 26-річним форвардом про трирічний контракт.

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Тепер все залежить від того, чи домовляться між собою Наполі і Галатасарай, який вже зробив першу пропозицію за нападника в розмірі 50 мільйонів євро + 5 мільйонів бонусами.

Аль-Хіляль залишається претендентом на нігерійця, за якого готовий заплатити 75 мільйонів євро, проте з самим Осімхеном аравійці поки не домовилися. Минулий сезон Осімхен провів саме за Галатасарай на правах оренди. На його рахунку 37 голів і 7 передач в 41 матчі.

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