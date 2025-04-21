Манчестер Юнайтед "забронював" Осімхена, за яким полював Ювентус. Про це інформує журналіст Айгюн Озіпек. Повідомляється, що угода нігерійця з "червоними дияволами" буде розрахована на п'ять років, а його зарплата складе 15 мільйонів євро на рік.

Довбик може піти з Роми до прямого конкурента за 50 мільйонів – італійський ЗМІ порівняв це зі зрадою Цезаря

Згідно з джерелом, сума трансферу складе 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, що раніше італійська преса писала про інтерес Ювентуса до Осімхена. У цьому контексті форвард Роми Артем Довбик був конкурентом нігерійцю, оскільки туринський клуб вибирав пріоритет між ними.

26-річний нігерієць виступає за Галатасарай на правах оренди до кінця сезону. Його контракт із Наполі діє до літа 2026 року.

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