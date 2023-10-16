Повернувшись до Неаполя після виступів за збірну Нігерії, нападник Наполі Віктор Осімхен пройшов обстеження, яке виявило травму підколінного сухожилля. Про це інформує Tutto Napoli.

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Осімхен травмувався в товариському матчі зі збірною Саудівської Аравії (2:2) і був замінений на 59-й хвилині. Очікується, що Віктор вибув мінімум на місяць. Він пропустить матчі проти Верони, Уніона, Мілана, Салернітани та Емполі.

Повідомляється, що через невдачі в складі збірної Нігерії (травми, ушкодження, коронавірус) Осімхен пропустив уже 27 матчів Наполі з моменту підписання контракту з клубом.

Віктор є найкращим бомбардиром Наполі. На його рахунку 6 м'ячів у 10 матчах за команду з початку сезону.

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