Осімхен отримав серйозну травму – у всьому винен товариський матч
Повернувшись до Неаполя після виступів за збірну Нігерії, нападник Наполі Віктор Осімхен пройшов обстеження, яке виявило травму підколінного сухожилля. Про це інформує Tutto Napoli.
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Осімхен травмувався в товариському матчі зі збірною Саудівської Аравії (2:2) і був замінений на 59-й хвилині. Очікується, що Віктор вибув мінімум на місяць. Він пропустить матчі проти Верони, Уніона, Мілана, Салернітани та Емполі.
Повідомляється, що через невдачі в складі збірної Нігерії (травми, ушкодження, коронавірус) Осімхен пропустив уже 27 матчів Наполі з моменту підписання контракту з клубом.
Віктор є найкращим бомбардиром Наполі. На його рахунку 6 м'ячів у 10 матчах за команду з початку сезону.
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