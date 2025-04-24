Леганес та Жирона розійшлися драматичним миром (1:1) у 33 турі чемпіонату Іспанії 2024/25. Відео голів та огляд матчу – на "Футбол 24".

Вже на 19-й хвилині господарі залишились у меншості. Проте Жироні вдалося відкрити рахунок лише після перерви. Комбінацію запустив Циганков, змістившись у центр, Еррера продовжив у дотик на правий фланг, звідки Порту виконав ідеальну подачу. Луїс Суарес елегантно скинув головою в правий кут – м’яч у сітці.

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Та втримати перемогу каталонцям не судилося. На 90+2 хвилині Мунір Ель-Хаддаді замкнув простріл з правого флангу, врятувавши господарів від поразки. Віктор Циганков провів весь матч.

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