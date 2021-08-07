У 1-му турі французької Ліги 1 Монако не зумів переграти Нант вдома. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку за участі потенційного суперника донецького Шахтаря у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Франція, Ліга 1, 1-й тур

Монако – Нант – 1:1

Голи: Мартінш, 14 – Кастеллетто, 42

Шахтар дізнався потенційного суперника в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Монегаски повели в рахунку вже на 14-й хвилині. Це Олівейра Сілва з лівого флангу класно вирізав до штрафного майданчика, де Желсон Мартінш у падінні ефектно замкнув простріл.

"Канарки" відігралися перед перервою: Сімон подав кутовий, а Шарль Кастеллетто головою спрямував м'яч у кут воріт Нюбеля. У другій половині Монако створив ледь не десяток моментів. Проте, Альбан Лафон творив дива в рамці та приніс Нанту нічию.

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