Осічка Мессі та Ко у відеоогляді матчу Марсель – ПСЖ
Марсель приймав ПСЖ в рамках 11-го туру Ліги 1. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.
Чемпіонат Франції 2021/22, 11-й тур
Марсель – ПСЖ – 0:0
Вилучення: Хакімі, 57 (ПСЖ)
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На старті поєдинку команди обмінялись швидкими голами, але обидва м'ячі арбітру довелось скасувати через офсайд.
ПСЖ володів певною перевагою до перерви, і атаки парижан виглядали гострішими. У другому таймі за фол останньої надії був вилучений Хакімі, що дозволило Марселю повністю перехопити ініціативу. У підсумку фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.
Парижани залишаються лідерами чемпіонату, Марсель розташувався на 4-й сходинці.
ПСЖ в меншості втримав нічию у грі з Марселем – страждання Неймара та Мессі від агресії фанатів, два скасованих голи