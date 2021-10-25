Марсель приймав ПСЖ в рамках 11-го туру Ліги 1. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

Чемпіонат Франції 2021/22, 11-й тур

Марсель – ПСЖ – 0:0

Вилучення: Хакімі, 57 (ПСЖ)

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На старті поєдинку команди обмінялись швидкими голами, але обидва м'ячі арбітру довелось скасувати через офсайд.

ПСЖ володів певною перевагою до перерви, і атаки парижан виглядали гострішими. У другому таймі за фол останньої надії був вилучений Хакімі, що дозволило Марселю повністю перехопити ініціативу. У підсумку фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.

Парижани залишаються лідерами чемпіонату, Марсель розташувався на 4-й сходинці.

ПСЖ в меншості втримав нічию у грі з Марселем – страждання Неймара та Мессі від агресії фанатів, два скасованих голи