Обидвом командам було що втрачати: Ліверпуль веде запеклу боротьбу за чемпіонство з Ман Сіті, а Тоттенхем намагається застрибнути у лігочемпіонівський квартет. Тож перший, по-справжньому небезпечний момент виник лише у другій половині першого тайму, коли на 28-й хвилині Сессеньон ледь не зрізав м'яч у власні ворота – Льоріс у красивому стрибку врятував.

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Згодом Ван Дейк замкнув подачу з кутового у поперечку, а прямо перед перервою Діас обігрався з Мане у стіночку й потужно пробив метрів з 20-ти в правий нижній кут – Льоріс знову виручив! За митт до свистка гості могли виходити вперед – Хьойб'єрг поцылив у ліву штангу.

По перерві "шпори" забили – Кейн протягнув м'яч через центр, віддав на лівий край штрафного на Сессеньона, а той прострілив на 11 метрів під вривання Сону. Кореєць не схибив. Ще до середини другої сорокап'ятихвилинки гості відігрались – Діас наважився на дальній удар з-за меж штрафного і м'яч рикошетом від Бентанкура залетів точнісінько у лівий нижній кут. На більше команд не вистачило.

Ліверпуль як мінімум на добу очолив турнірну таблицю, набравши 83 очки й потіснивши Манчестер Сіті на другу позицію завдяки кращій різниці голів. Тоттенхем залишившись п'ятим.

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