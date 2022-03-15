Манчестер Сіті знову не зумів переграти Крістал Пелас. Марез, Сілва та Ляпорт змарнували чудові шанси забити. Поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Гвардіола каже, що його команда грала добре, але "містяни" вчора мали 151 втрату. Це другий найгірший показник Сіті в сезоні. Перший (156), що цікаво, також трапився проти Крістал Пелас у жовтні.

Втрата Манчестер Сіті закрутила інтригу в чемпіонських перегонах. Ліверпуль відстає лише на 4 очки і має матч у запасі. Через місяць буде очна зустріч лідерів АПЛ на Етіхаді.