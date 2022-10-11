У понеділок, 11 жовтня, Жан-Марк Фурлан був звільнений з посади головного тренера Осера.

Після невдалого старту нового сезону керівництво Осера вирішило звільнити головного тренера команди Жан-Марка Фурлана. Про це повідомляє L'Equipe, посилаючись на клубний пресреліз.

Європою прокотилася хвиля тренерських відставок

Після 10 турів чемпіонату Франції Осер посідає 16-те місце у турнірній таблиці. Команда здобула лише дві перемоги та ще двічі зіграла внічию, програвши шість ігор.

Останньою краплею стала поразка від Клермона (1:2). У компенсований до другого тайму час Фурлан був вилучений за образи на адресу арбітра, і залишаючи поле, продемонстрував уболівальникам суперника непристойний жест.

Термін дискваліфікації Фурлана ще визначено.

Хацкевич після Динамо: синдром Мілевського, або Важко відмитися від російського лайна