Чемпіонат Іспанії 2020/21, 20-й тур

Осасуна – Гранада – 3:1

Голи: Будімір, 27, 40, Монкайола, 86 – Суарес, 50

Вилучення: Ронкалья, 88 (Осасуна) (друга жовта)

Сельта – Ейбар – початок о 19:30

Ігровий день в іспанській Прімері розпочинав поєдинок Осасуна – Гранада. Ще у першому таймі господарі оформили собі комфортну перевагу у рахунку. На 27-й Будімір замкнув простріл у штрафний майданчик, а під завісу тайму Анте поклав ще один, записавши до свого активу дубль.

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Після перерви гранадці відквитали один гол зусиллями Луїса Суареса. Однак, це виявилось усе, на що були спроможні гості. Наприкінці зустрічі памплонці забили ще один і одразу залишились у меншості – другу жовту отримав Ронкалья. Однак, щоб використати чисельну перевагу гравцям Гранади не вистачило часу. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Осасуни – 3:1.

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