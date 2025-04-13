Віктор Циганков повернувся у стартовий склад.Обидві команди останнім часом не тішили своїх фанатів. За 10 турів памплонці та каталонці спромоглися здобути лише по одній перемозі, що робило їх одними з найгірших на цій дистанції в Іспанії.

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Осасуна забила на 38-й хвилині, Орос скинув м'яч головою, Будімір підібрав та дальнім ударом прошив воротаря Жирони. Команди пішли на перерву за мінімальної переваги господарів.

У другому таймі Віктор Циганков зіграв лише 6 хвилин, його замінили на 50-й хвилині. На 79-й хвилині Осасуна забила другий, знову відзначився Будімір. У додатковий час Аспрілья відквитав один м'яч класно пробивши здалеку у нижній кут, але цей гол не врятував Жирону від поразки. Осасуна піднялася на 12-те місце турнірної таблиці Ла Ліги, Жирона – 16-та з 34-ма балами.