Віктор Циганков повернувся у стартовий склад, а Владислав Крапивцов залишився в запасі. Матч, як і онлайн-трансляція Осасуна – Жирона на "Футбол 24" почався о 15:00. Обидві команди останнім часом не тішили своїх фанатів. За 10 турів памплонці та каталонці спромоглися здобути лише по одній перемозі, що робило їх одними з найгірших на цій дистанції в Іспанії. Без моментів та навіть ударів за третину першого тайму. Дуже важко гостям, адже господарі тиснуть високим пресингом з першої секунди.

Осасуна – Жирона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Команди раптово вибухнули на 16 хвилині. Давід Лопес закинув з глибини на одного крайнього захисника, але Арнау Мартінесу не дали пробити. А ось інший фулбек Дейлі Блінд підхопив і потужно пробив – перший сейв Серхіо Еррери. У зворотній атаці подача з лівого флангу завершилася ударом Рубена Гарсії з-під того ж нідерландця. Гассаніга на місці, хоча в обох випадках м'яч летів прямо по центру і спрощував завдання голкіперам.

Орос прийняв дальній пас, накрутив трьох суперників і пробив – прицільно, але занадто слабко. Жахливі потуги Циганкова віддавати без роздумів за спини захисникам. Після втрати українця Осасуна блискавично вибігла в контру. Гассаніга знову врятував, але його сейв подарував супершанс господарям – Будімір не влучив головою у порожні ворота з кількох метрів. OPTA вважає, що такі моменти гравці реалізовують у 99 випадках зі 100. Триходівка Жирони не стала гольовою тільки через офсайд. Воротар вибив, Янгель Еррера скинув головою, Данджума дуже впевнено прошив голкіпера, але святкування було недовгим – взяття воріт скасували.

Каталонці видали серію небезпечних ударів у площину воріт. Данджума потужно приклався зі стандарту, колишній хавбек Барселони, Ювентуса та Ліверпуля Артур – здалеку. Натомість Жирона пропустила сама. Аймар Орос подав з правого флангу, Будімір ідеально замкнув зі значно гіршої позиції, ніж там, де схибив. А ось і момент для Циганкова. На 41 хвилині Руїс знайшов українця на куті штрафного, Віктор викрутив майже ідеально, але не влучив у лівий нижній.

Що ж витворяє цей колишній лідер Динамо Київ! Знову спрацьовує введення в гру Гассаніги на голову Еррери. Янгель скинув у вільну зону, Циганков блискуче розібрався, знайшовши в самому серці штрафного партнера, але Данджума примудрився влучити у стегно захиснику. Жирона створила навіть більше моментів, однак програла перший тайм. На початку другої половини вінгер збірної України взяв ініціативу на себе і не дуже вдало пробив здалеку. Циганков, утім, додавав з кожною хвилиною, тож заміна на 51-й відняла в нього мову.

В Ясера Аспрільї за перші 15 хвилин на полі два удари. Кудись в бік кутового прапорця чи горобців на трибунах. Жирона забила вдруге, але після удару капітана Арнау Мартінеса джокер Стуані плечем мінімально теж забрався в офсайд, тож знову скасовують. Аспрілья з флангу подав кудись вище неба. Після заміни Циганкова показали його втрату на чужій половині. Колумбійський вінгер явно не виглядає кращим. Просте вкидання з ауту в центрі поля до штрафного Жирони. Будімір скидає, Пабло Ібаньєс спокійно прошиває Гассанігу. Це вже 2:0.

Тиснуть гості в компенсований час. Серхіо Еррера здійснив парочку сейвів, але проти гармати Аспрільї метрів з 30 був безсилий. Жирона цілком заслужила свій гол. Це щонайменше. Тільки то вже було надто пізно. Жирона опускається на 16 рядок з 5 очками над зоною вильоту. Осасуна відривається на 12 позицію. Одні перервали 9-матчеву серію без перемог, інші до такої довели.