Осасуна та Жирона зустрічаються у 31 турі чемпіонату Іспанії 2024/25. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Віктор Циганков потрапив у стартовий склад. Владислав Крапивцов опинився в запасі. Матч, як і онлайн-трансляція Осасуна – Жирона на "Футбол 24" починається о 15:00. Обидві команди останнім часом не тішать своїх фанатів. За 10 турів памплонці та каталонці спромоглися здобути лише по одній перемозі. Де дивитися матч Осасуна – Жирона онлайн? Гру транслює MEGOGO Футбол Перший.

У Циганкова з'явились 4 варіанти в Іспанії, скандал з Куртуа та жорстокий ультиматум Реала

Жирона: Гассаніга – Арнау (к), Давід Лопес, Крейчі, Блінд – Ромеу, Янгель Еррера, Артур – Циганков, Абель Руїс, Данжума

Suplents: Juan Carlos, Krapyvtsov, Van de Beek, Stuani, Asprilla, Juanpe, Francés, Miovski, Solís, Iván Martín, Portu, Misehouy. — Girona FC (@GironaFC) April 13, 2025

Осасуна: Серхіо Еррера – Аресо, Бойомо, Катена, Харрандо, Бретонес – Монкайола, Торро, Орос – Рубен Гарсія, Будімір