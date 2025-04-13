Осасуна – Жирона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – Циганков починає в битві команд з жахливими серіями, роль Крапивцова
Осасуна та Жирона зустрічаються у 31 турі чемпіонату Іспанії 2024/25. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".
Віктор Циганков потрапив у стартовий склад. Владислав Крапивцов опинився в запасі. Матч, як і онлайн-трансляція Осасуна – Жирона на "Футбол 24" починається о 15:00. Обидві команди останнім часом не тішать своїх фанатів. За 10 турів памплонці та каталонці спромоглися здобути лише по одній перемозі. Де дивитися матч Осасуна – Жирона онлайн? Гру транслює MEGOGO Футбол Перший.
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Жирона: Гассаніга – Арнау (к), Давід Лопес, Крейчі, Блінд – Ромеу, Янгель Еррера, Артур – Циганков, Абель Руїс, Данжума
Осасуна: Серхіо Еррера – Аресо, Бойомо, Катена, Харрандо, Бретонес – Монкайола, Торро, Орос – Рубен Гарсія, Будімір