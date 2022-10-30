Вальядолід у матчі 12-го туру Ла Ліги зазнав безапеляційної поразки від Осасуни (0:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 12-й тур

Осасуна – Вальядолід – 2:0

Голи: Авіла, 13 (пен), Гомес, 19

Атлетік – Вільяреал – початок о 19:30

Реал Сосьєдад – Бетіс – початок о 22:00

Осасуна у рідних стінах приймала Вальядолід, зробивши результат у перші 20 хвилин. Вже на 13-й памплонці заробили пенальті, який реалізував Чімі Авіла, а на 19-й Мой Гомес подвоїв перевагу господарів. Надалі команда Яго Арасате продовжила домінувати, завдавши 18 ударів і дозволивши супернику провести лише 7 у відповідь.

Щонайголовніше, Осасуна суттєво переважала у гостроті, награвши на 1,44 очікуваних голів без урахування вже забитих м'ячів. Гості ж витиснули всього 0,47 xG, тож підсумкова перемога наваррців з рахунком 2:0 виявилась закономірною.

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