Кубок Іспанії 2022/23, чвертьфінал

Осасуна – Севілья – 2:1

Голи: Авіла, 71, Еззалзулі, 99 – Ен-Несірі, 90+5

Севілья провалює сезон 2022/23. Ще недавно андалусійська команда була в зоні вильоту, однак дві перемоги в трьох останніх турах чемпіонату дозволили "нервіонцям" піднятися на 15 місце. Осасуна випереджає Севілью на 10 очок у турнірній таблиці Ла Ліги і обіграла її в першому колі чемпіонату, тому далеко не всі віддавали команді Хорхе Сампаолі статус фаворита протистояння.

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Перший тайм поєдинку завершився без голів, а по перерві Севілья почала тиснути. Гості не використали кілька непоганих моментів, за що поплатилися на 71-й хвилині. Одна з нечисленних атак Осасуни в другому таймі стала гольовою. Рубен Гарсія після навісу з лівого флангу скинув на Авілу, який хитнув захисника і влучно пробив у дальній кут воріт Буну. Марокканський кіпер не дотягнувся.

До перемоги в основний час Осасуні забракло якихось 90 секунд. На 90+5-й Ен-Несірі відгукнувся на подачу Сусо та перевів гру в екстра-тайм, у якому памплонці знову забили. Абде Еззалзулі ефектно прибрав захисника і поклав у ближній.

2:1 – Осасуна вперше з сезону 2002/03 вийшла у півфінал Копа дель Рей, приєднавшись до Барселони. Севілья зосередиться на чемпіонаті та Лізі Європи.