Чемпіонат Іспанії 2023/24, 3-й тур

Валенсія – Осасуна – 1:2

Голи: Дуро, 80 – Орос, 24 (пен), Відаль, 90+5

Атлетік – Бетіс – початок о 22:30

Валенсія в рідних стінах програла Осасуні. І це при тому, що "кажани" домінували протягом усієї зустрічі, завдавши у 2,5 разів більше ударів і награвши на 1,67 очікуваних голів проти 0,38 у суперника – якщо брати моменти в основний час без урахування пенальті. Саме завдяки 11-метровому памплонці вийшли вперед на 24-й хвилині.

Переможний рахунок вони тримали до 80-ї хвилини, коли з передачі Герри відзначився Дуро. Цей гол був особливим для Уго, адже нападник Валенсії перервав 24-матчеву безгольову серію в офіційних матчах, забивши вперше у 2023 році. Втім, кутовий Осасуни на 5-й компенсованій виявився фатальним для "кажанів": Начо Відаль ефектно розстріляв ворота з шести метрів, встановивши остаточний рахунок – 1:2!

