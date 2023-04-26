Іспанія, Ла Ліга, 31-й тур

Кадіс – Осасуна – 0:1

Гол: Гарсія Р., 62

Вилучення: Еззалзулі, 85 (Осасуна, червона картка)

Бетіс – Реал Сосьєдад – 0:0

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Кадіс у боротьбі за виживання приймав Осасуну. Андалусійці наразі не гарантували собі місце в еліті на наступний сезон, перебуваючи від зони вильоту на відстані лише трьох очок. Натомість в памплонців своя історія – підопічні Ягоба Аррасате мають непогані шанси зачепитись за єврокубки, причому за сприятливих умов можуть поборотись навіть за Лігу Європи.

Перший тайм пройшов за незначної переваги господарів і запам'ятався напівмоментом Собріно на початку матчу. Лише вчасна реакція Фернандеса не дозволила Осасуні пропустити. В середині другої сорокап'ятихвилинки Рубен Гарсія вивів гостей вперед гарматним ударом у правий кут. Арбірту навіть довелось переглядати відеоповтор, аби переконатись, що м'яч не покинув поле перед взяттям воріт.

За 5 хвилин до завершення основного часу Кадіс отримав чисельну перевагу після прямого вилучення Еззалзулі – форвард Барселони, орендований "червоними", встиг провести на полі лише 2 хвилини. Вісім доданих не допомогли андалусійцям врятувати поєдинок. Перемога принесла Осасуні 44 очки і восьму сходинку турнірної таблиці, Кадіс з 32-ма пунктами залишився п'ятнадцятим.

У ще одному матчі зійшлись Бетіс та Реал Сосьєдад – прямі конкуренти за потрапляння у Лігу чемпіонів. В середині тайму господарі могли виходити вперед, коли Руйбаль Гарсія закручував у ліву дев'ятку. Реміро примудрився витягнути і перевести на кутовий. Незадовго до перерви Каналес спробував щастя дальнім ударом, але пробив поруч зі стійкою – бракувало лічених сантиметрів.

Після відпочинку Каналес намагався замкнути простріл з лівого флангу і дивом не влучив у ворота Сосьєдада. Загалом Бетіс був гострішим і значно переважав суперника за кількістю нереалізованих моментів. Вже у доданий час Меріно мав приносити гостям перемогу, але Сілва потягнув удар з лівого кута. Зрештою, матч так і закінчився з нулями на табло. Як наслідок, Реал Сосьєдад залишився четвертим, а Бетіс – п'ятим.

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