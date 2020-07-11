Осасуна у компенсований час вирвала перемогу над Сельтою: 35-й тур Ла Ліги, субота

Сельта в рамках 35-го туру чемпіонату Іспанії зазнала поразки від Осасуни в Памплоні. Звіт про цей та інші матчі дня читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 35-й тур

Осасуна – Сельта – 2:1

Голи: Енрік, 23, Арнаіц, 90+1 – Міна, 10

Атлетіко – Бетіс – початок о 23:00

Програму дня в іспанському турі відкривав поєдинок у Памплоні між Осасуною та Сельтою. Перший тайм зустрічі сподобався: вже на 10-й хвилині гості вийшли уперед зусиллями Санті Міни, якому вдалося замкнути простріл Аспаса на ближню стійку – 0:1! Господарі відігралися за 13 хвилин внаслідок кросу Еступініана точно на голову Енріку, хоча деякий час гол перевіряли на предмет положення поза грою. Все було чисто. Втім, потім команди збавили оберти. На перерву вони пішли за нічийного рахунку.

Другий тайм виявився динамічним і цікавим. Моменти особливо гострими не були, але виникали регулярно – голкіперам мінімум десять разів довелося вступати в гру. Найбільш близьким до взяття воріт був Аспас, який не реалізував вихід віч-на-віч та пробивав повз дальню стійку. В складі Осасуни відзначитись міг Торрес, який на 76-й хвилині прийняв шикарну діагональ Еступініана на правий край штрафного й замикав у польоті, але удару не вистачило сили – Вільяр спіймав м'яч. Зрештою, у компенсований час Фортуна усміхнулася баскам: на 90+1-й хвилині свіженький Арнаіц точним кивком головою спрямував подачу Ойєра в правий нижній кут – 2:1! Це була перемога.

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