У рамках програми дня в 33-му турі Ла Ліги 2024/25 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2024/25, 33-й тур

Осасуна – Севілья – 1:0

Гол: Рубен Гарсія, 25

Вилучення: Люкебакіо, 32 (Севілья)

Атлетіко – Райо Вальєкано – початок о 22:30

Бетіс – Вальядолід – початок о 22:30

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Севілья продовжила безвиграшну серію у Ла Лізі до шести турів, зазнавши п'яти поразок. Четвертий прихід Хоакіна Капарроса на пост головного тренера подарував надію у попередньому турі – андалусійці розписали внічию з Алавесом – але вже у другому матчі під його керівництвом "рохібланкос" поступилися Осасуні.

Памплонці вийшли вперед вже на 25-й хвилині, а на 32-й вони ще й у більшості залишились внаслідок вилучення Люкебакіо. Це був страшний удар по атаці нервіонців – вони частіше били по воротах, однак навіть на 1,0 xG не награли. Севілья зазнала мінімальної поразки, залишившись у п'яти очках від зони вильоту. Наваррці ж тримаються у двох балах від зони ЛЄ.

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