toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ОЛІМПІК ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Осасуна та Ейбар розписали суху мирову: 2-й тур Ла Ліги, матчі суботи

20:00 23 Читать на русском
Осасуна та Ейбар розписали суху мирову: 2-й тур Ла Ліги, матчі суботи
Осасуна – Ейбар – 0:0 / ФК Ейбар

У матчі 2 туру іспанської Ла Ліги Осасуна та Ейбар не змогли визначити переможця, зігравши у суху нічию.

Іспанія. Ла Ліга, 2 тур

Осасуна – Ейбар – 0:0

Лунін залишився у запасі Вальядоліда на матч проти Реала – онлайн-трансляція матчу

Осасуна у матчі 2 туру Ла Ліги вдома приймала Ейбар. Гості попри невелику перевагу не змогли здолати памплонців у їхньому лігві, але і не пропустили у відповідь.

Після 2 турів Осасуна має 4 очки, Ейбар набрав 1 пункт.

blog_ava
Зозуля допоміг Альбасете перемогти Жирону – українець отримав жовту карту та низьку оцінку за матч
01:02
2034
Теги
Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
29
хв
Фіорентина
21:45
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук