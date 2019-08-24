Осасуна та Ейбар розписали суху мирову: 2-й тур Ла Ліги, матчі суботи

У матчі 2 туру іспанської Ла Ліги Осасуна та Ейбар не змогли визначити переможця, зігравши у суху нічию.

Іспанія. Ла Ліга, 2 тур

Осасуна – Ейбар – 0:0

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Осасуна у матчі 2 туру Ла Ліги вдома приймала Ейбар. Гості попри невелику перевагу не змогли здолати памплонців у їхньому лігві, але і не пропустили у відповідь.

Після 2 турів Осасуна має 4 очки, Ейбар набрав 1 пункт.