Право відкрити новий сезон Ла Ліги випало памплонському стадіону Ель Садар, де місцева Осасуна приймала Севілью. Матч був цікавий не тільки своїм статусом – інтрига крутилася ще й навколо готовності команди Хулена Лопетегі до сезону. Влітку андалусійці продали двох найкращих центрбеків Ла Ліги, не підписавши новачків такого ж ґатунку у захист. Поєдинок у Памплоні мав показати, наскільки ця проблема є критичною для "рохібланкос".

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Осасуна пішла уперед одразу зі стартовим свистком і довела, що нервіонцям буде непросто. Вже на 4-й хвилині Авіла увірвався у карний майданчик і пробив (невдало), після чого підхопив відкок і небезпечно прострілив (Буну вибив м'яч). На 9-й же хвилині господарі відкрили рахунок – це всюдисущий Авіла відкрився на дальній стійці й головою замкнув подачу Пеньї з правого флангу. 1:0!

Втім, всього через дві хвилини андалусійці відновили статус кво внаслідок проходу Акуньї лівим напівфлангом. Маркус завершив його закиданням на край штрафного – Папу Гомес першим дотиком прийняв м'яч, а другим виконав точний навіс на голову Міру. Рафаель впевнено пробив повз Ерреру. 1:1.

В наступні півгодини команди демонстрували дуже веселий футбол, створюючи небезпечні моменти. Зокрема, обом вдалося влучити у каркас – це Мой Гомес і Томас Ділейні пострілами з-за меж штрафного поцілили у праву стійку. Також можна пригадати небезпечний удар Торро з правого краю штрафного й замикання передачі Корони п'яткою в центр карного майданчика у виконанні Гомеса – голкіпери врятували. Зрештою, на перерву футболісти відправились за нічийного рахунку.

Старт другого тайму виявився не таким цікавим. До 70-х хвилин вболівальники не побачили жодного небезпечного моменту. Осасуна та Севілья обмежились низкою неточних або слабких ударів низької гостроти. Можливо, так би все й продовжувалось, якби на 74-й хвилині памплонці не заробили пенальті – його привіз Папу Гомес. Аймар Ороц покарав андалусійців влучним пострілом з "позначки". 2:1!

Севілья одразу пішла відігруватись і навіть могла це зробили внаслідок лонгшоту Гомеса в лівий нижній кут. Еррера парирував. Втім, вже на 80-х хвилинах Осасуні вдалося розбити матч на окремі епізоди. В грі виникало багато замін, пауз, зіткнень із тривалим перебуванням медиків на полі, тощо – а от моментів не було. Господарі досить впевнено тримали "рохібланкос" на дистанції.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Ягоби Арасате. Новий сезон Ла Ліги розпочався із сенсації!

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