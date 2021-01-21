Чемпіонат Іспанії 2020/21, 19-й тур

Валенсія – Осасуна – 1:1

Голи: У. Гарсія, 69 (автогол) – Кальєрі, 42

Ейбар – Атлетіко – початок о 22:30

Осасуна не знала перемог у Ла Лізі з 24 жовтня протягом 12 матчів, міцно засівши на передостанній позиції в турнірній таблиці. Перемога над Валенсією на Местальї була критично необхідною, адже тоді памплонці наздогнали б Алавес, який тримався прямо над зоною вильоту, тож гості дуже старалися. Вони відкрили рахунок на 42-й хвилині зусиллями Кальєрі, якому вдалося зіграти на добиванні після удару Відаля.

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На 69-й хвилині Осасуна забила другий гол, однак радості наваррцям він не приніс – це Унаї Гарсія зрізав у власні ворота простріл з правого краю штрафного. 1:1. Кальєрі міг врятувати Памплону від 13-го поспіль матчу без перемог, пробивши з меж карного майданчика у лівий нижній кут на 85-й хвилині, але Доменек перевів м'яч у стійку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию.

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