У рамках недільної програми 32-го туру Ла Ліги 2024/25 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2024/25, 32-й тур

Вальядолід – Осасуна – 2:3

Голи: Моро, 49, Сілла, 66 (пен) – Будімір, 9, 60 (пен), Рубен Гарсія, 34

Вільяреал – Реал Сосьєдад – початок о 17:15

Севілья – Алавес – початок о 19:30

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Програму дня в Іспанії відкрила перестрілка у Вальядоліді, з якої переможцем вийшла Осасуна – 2:3. Героєм зустрічі став Анте Будімір. Нападник гостей у 150-й раз вийшов в основному складі на матч Ла Ліги, оформивши дубль і побивши власний рекорд результативності у чемпіонаті. У сезоні Прімери 2024/25 хорват провів 17 голів в 32 матчах.

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